POES Auroral Activity Maps Page Has Changed | NOAA / NWS

2017-04-06

Aucune route ne relie les 75 communautés de Nunavut, et c'est pour cette raison que l'avion est indispensable. Parmi les compagnies aériennes desservant Nunavut :

Superficie : 58,96 km²

Population totale : 955 habitants

Langues officielles : anglais et français (prédominance de l'anglais)

Devise de la province : « Glorieux et libre »

Le Nunavut constitue la partie arctique du Canada, un vaste territoire immaculé fait de glaciers, d'icebergs et de toundra. Partez en randonnée ou faites une balade à ski dans le parc national de Sirmilik, au nord du territoire. Traversez l'océan gelé pour atteindre la banquise lors d'un safari arctique et admirez les baleines blanches, les narvals et les ours polaires sous les lumières féériques des aurores boréales. Embarquez pour une croisière sur le Passage du Nord-Ouest afin de découvrir la culture et l'héritage des Inuits tout en guettant les bœufs musqués, les morses et les baleines boréales.

Churchill vous séduira à coup sûr. C'est la promesse d'admirer des ours polaires, des bélugas et des aurores boréales qui vous y attirera c'est l'accueil chaleureux des habitants de cette petite ville isolée qui marquera à jamais votre esprit. Perchée sur la côte rocheuse de la baie d'Hudson, Churchill dévoile ses charmes subarctiques avec ses jonchées de fleurs sauvages mauves et la possibilité de filer comme le vent à bord d'un traîneau. Promenez vos mains le long des murs de 66 mètres d'épaisseur du fort Prince de Galles vieux de 855 ans, où s'est joué le conflit franco-anglais pendant la période de la traite des fourrures.

Superficie : 6 987 755 km carrés

Capitale : Iqaluit

Ville la plus grande : Iqaluit

Population totale : 88 885 habitants

Langues officielles : inuktitut, anglais et français (l'anglais est prédominant à Iqaluit)

Devise du territoire : « Nunavut Sannginivut in Inuktitut » (Notre terre, notre force)

